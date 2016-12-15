Le Bi-Phase Visage مزيل مكياج ثوري من Chanel

ابتكرت دار Chanel مزيل مكياج ال وجه Le Bi-Phase Visage كمكمّل لمزيل مكياج العيون Démaquillant Yeux Intense

بلمسة رقيقة، ينظّف Le Bi-Phase Visage البشرة من كلّ الشوائب ليعيد إليها الإشراق والانتعاش. يزيل حتّى أكثر جزيئات المكياج والتلوّث التي تستقرّ على سطح البشرة عندًا. وبفضل خبرة قسم الأبحاث في دار Chanel ،تجمع تركيبته الفريدة الفعاليّة اولرقّة والملاءمة المطلقة لكلّ أنواع البشرة.

لقاء فريد بين مكوّنين فعّالين

يجمع Le Bi-Phase Visage خلاصة نبتتين بحريّتين تنظّفان البشرة و"تزيلان التلوّث" عنها من دون المسّ بوظائفها الأساسيّة.

تشتهر الطحالب الزرقاء المجهريّة بخصائصها الطبيعيّة المضادّة للتلوّث وهي تحمي الخلايا من الإجهاد على المستوى المجهري الذي يسبّبه التلوّث الخارجي. أمّا نبتة الساليكورنيا البحريّة فبفضل قدرتها المذهلة على تنظيم احتياطات ترطيبها بشكل ذاتيّ، تمتلك القدرة على التكيّف مع البيئة المحيطة بها. تشتهر خلاصتها بوظيفتها المزدوجة في ترطيب البشرة وتقويتها. وهي تحفّزإنتاج الفيلاجرين الذي يزيد قدرة الخلايا على حبس الرطوبة. كما يعزّز حاجز البشرة الطبيعي ويحسّن أيض الدهون داخل الأدمة. من شأن ذلك أن يعزّز تخليق البروتينات الموجودة في نقاط الاتصال بين الخلايا. يُشار إلى

أنّ هذه الأنشطة تمنح الحماية الكاملة لغشاء الدهون المائيّة.

لقاء طبقتين

يتألّف Le Bi-Phase Visage من طبقتين يحتوي كلّ منهما على أحد المكوّنات الفعّالة. تكشف الطبقة المائيّة عن قوّة الطحالب الزرقاء المجهريّة في إزالة التلوّث في حين تمنح طبقة المستحلب فوائد خلاصة الساليكورنيا البحريّة في الترطيب والتقوية.

عندما تختلط هاتان الطبقتان بفعل خضّ القارورة، يصبح قوام المحلول كالحليب مؤقّتًا ويتمتّع بفعاليّة استثنائيّة في إزالة المكياج. تلتقط التركيبة الشوائب وتزيلها بلمسة لطيفة.

إحساس رائع وفعاليّة مثبتة

يمنح المحلول الحليبي القوام عند وضعه تجربة حسّيّة فريدة من الخفّة والانتعاش. فهو بخطوة واحدة، يخلّص البشرة من كلّ أنواع الشوائب كالمكياج الذي يدوم طويلًا وجزيئات التلوّث والزهم الفائض والخلايا الميتة وشوائب أخرى. تحترم تركيبته برقّة حتّى أكثر أنواع البشرة حساسيّة ولا تخلّف أي بقايا على سطح البشرة. تصبح البشرة مرتاحة وخالية من الشوائب وبالتالي صافية وناعمة وحريريّة. كما تبدو منتعشة ونظيفة تمامًا.

كيفيّة الاستعمال

خضي القارورة جيّدًا قبل الاستعمال. ضعي Le Bi-Phase Visage على بشرة جافّة باستعمال قطن إزالة المكياج وتفادي المنطقة المحيطة بالعين. لا تغسلي الوجه. أتبعيه بالنظام العاديّ للعناية بالبشرة من Chanel