Shiseido تُطلِق Eudermine

بيروت- سيدتي نت

على مدى أكثر من 100 عام، أصبحت Shiseido مرادفاً للجمال وإعادة تعريف منتجات العناية بالبشرة ومزج أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التجميل مع المكونات العلمية التي لا مثيل لها. وبحلول العام الجديد، تُعِيد Shiseido إنتاج واحد من أقدم منتجاتها المتميزة في المنطقة: Eudermine، لتقدم لكل امرأة سر الحصول على بشرة أكثر جمالاً، في زجاجة حمراء اللون.

Eudermine، هو سائل ترطيب معالج، يشتهر بنتائجه الرائعة لكل امرأة تبحث عن بشرة صحية. ويجسد Eudermine جميع المساعي العلمية والجمالية على مدى أعوام من البحث والتطوير للحصول على هذه التركيبة البسيطة.

يأتي المنتج معطراً بنفحات الفاوانيا المبللة بقطرات الندى، لتكسبكِ شعوراً بالراحة الفائقة، فهذا السائل المرطب هو سر صحة البشرة. بمجرد وضع المنتج على البشرة، تختفي الرائحة تماماً، لتترك لمسةً من النقاء التام على بشرتك.