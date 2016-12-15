إصابة 5 من أفراد الشرطة في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بني سويف

المراسل- محمد شعبان

أصيب اليوم الخميس 5 أفراد شرطة في حادث تصادم سيارتهم بسيارة نقل علي الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

واستقبل مستشفي بني سويف العام كلا من عيسي خالد عابدين 38 عام رقيب شرطة وسيد علي مراد 22 سنة، وعبدالرحمن جبريل علي 21 عام وإبراهيم محمود عبدالله 23 سنة، وهاشم عاطف هاشم 21 سنة وجميعهم مصابين بإصابات متفرقة وكدمات بأنحاء الجسم، وجار عمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية أن المصابين كانو يستقلون سيارة شرطة رقم 2823 أثناء عودتهم من الخدمة بالطريق الصحراوي وتصادمت سيارتهم بسيارة نقل أخرى.