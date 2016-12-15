غدا.. الغزالي حرب يتناول العفو الرئاسي للشباب في “الجمعة في مصر” على MBC



> كتبت – إ نجي لطفي

يحل الدكتور أسامة الغزالي حرب السياسي ورئيس لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين غدا الجمعية ضيفا على برنامج “الجمعة في مصر “والذي تقدمه الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد على قناة mbc مصر .

ويتحدث الغزالي عن أخر أعمال اللجنة بالإضافة إلى توقيت صدور القائمة الثانية من العفو الرئاسي وهل ستشمل تلك القائمة أسماء من المشاهير بالإضافة الى المعايير التي على أساسها يتم اختيار الأسماء .

برنامج “الجمعة في مصر”، يعرض كل جمعة على قناة MBC #مصر، من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء ، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار بالإضافة إلى تقارير مصورة وعدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن .