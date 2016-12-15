دي ميستورا: 50 ألف مدني في انتظار الإجلاء شرق حلب

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الخميس إن نحو 50 ألف شخص لا يزالون في شرق حلب وإن نحو عشرة آلاف من بينهم مقاتلون سيتم إجلاؤهم على الأرجح إلى معقل المعارضة في إدلب.

وقال دي ميستورا “هناك نحو 50 ألفا من بينهم 40 ألف مدني سيذهبون إلى غرب حلب. وبالنسبة لهؤلاء نحتاج لأن نكون موجودين لضمان عدم إزعاجهم.”

وأضاف أن العشرة آلاف الباقين مؤلفون مما يتراوح بين 1500 إلى 5000 مقاتل وأسرهم وسيتم إجلاؤهم إلى إدلب.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو في باريس “دون اتفاق سياسي أو وقف لإطلاق النار ستكون إدلب حلب أخرى.”