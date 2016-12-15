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نشرةONAا أسماء مصطفى تودع «نهار جديد»..معتز عبد الفتاح يقدم «حلقة وصل» على on live..بركات ضيف SNL بالعربي

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نشرة ONA

نشرة ONA

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

 

 

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح الإعلامي أستاذ  العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج” مانشيت القرموطي ” على شاشة العاصمة 2، إن برنامجه الجديد على شاشة on live يحمل اسم “حلقة وصل” في موعده أول يناير..للمزيد

معتز بالله عبد الفتاح

معتز بالله عبد الفتاح

قالت الإعلامية أسماء مصطفي آخر حلقات برنامج “نهار جديد” إنه رغم أن البرنامج لم يستمر سوى 10 أشهر فقط، إلا أنه كان بالنسبة لها بمثابة ابن صغير ترعاه وتهتم به، لكن هذا هو القدر، وهذه هي سنة الحياة..للمزيد

أسماء مصطفى

أسماء مصطفى

يستضيف برنامج Saturday Night Live بالعربي المذاع على شاشة سي بي سي كابتن محمد بركات لاعب كرة القدم في النادي الأهلي والمنتخب المصري سابقًا..للمزيد

محمد بركات

محمد بركات

تبدأ قناة سي بي سي دراما الأحد 18 ديسمبر عرض أولي حلقات المسلسل العربي ” حسن التنين ” في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، المسلسل بطولة أحمد الفيشاوى، راندا البحيري..للمزيد

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

تستضيف المذيعة هند رضا، فى برنامجها “محطة النجوم”، الذى يذاع علي “نجوم إف.إم”، اليوم، الفنان محمد رياض..للمزيد

محمد رياض

محمد رياض

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أونا

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