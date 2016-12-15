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أردوغان: تركيا ستضع خططا بديلة إذا فشل اتفاق التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي

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أردوغان: تركيا ستضع خططا بديلة إذا فشل اتفاق التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي أردوغان: تركيا ستضع خططا بديلة إذا فشل اتفاق التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – أرشيفية

قال الرئيس التركي طيب أردوغان يوم الخميس إن تركيا سيكون لديها خطط بديلة إذا فشل اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعفاء الأتراك من تأشيرات دخول التكتل.

وبحسب رويترز أدلى أردوغان بهذا التعليق في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس سلوفينيا دون الخوض في تفاصيل.

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع الاتحاد الأوروبي على السماح بسفر الأتراك إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة دخول مقابل وقف تدفق المهاجرين إلى التكتل.

لكن الجزء الخاص بأوربا من الاتفاق تعثر إذ تقول أوروبا إن القوانين التركية لمكافحة الإرهاب واسعة النطاق أكثر مما ينبغي. وتقول تركيا إنه يتعين إبقاء القوانين كما هي مستشهدة بالعديد من التهديدات الأمنية التي تواجهها.

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