"الوطني للأرصاد" يحذر من ارتياد البحر حتى الاثنين المقبل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من ارتياد البحر حتى يوم الاثنين المقبل، نظرا لاضطرابه الشديد في الخليج العربي وبحر عمان بفعل نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة والتي تؤدي بدورها الى تدني مدى الرؤية الأفقية .

وتوقع المركز - في بيان جديد له اليوم - أن يزداد نشاط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً من الصباح الباكر ليوم غد الجمعة يبدأ غربا ثم يمتد إلى باقي المناطق ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل وتصبح الرياح نشطة إلى قوية أحياناً خاصة فوق البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة خلال النهار وقد تكون محملة بالغبار أحيانا، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة .

وجاء في البيان ان الرياح الشمالية الغربية ستؤدي إلى ارتفاع موج البحر ليصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ويضطرب أحيانا في بحر عمان ويستمر مضطربا خلال تلك الفترة فيما تزداد كميات السحب على بعض المناطق الغربية والساحلية.