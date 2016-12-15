شرطة أبوظبي تضبط طالباً يقوم بتصنيع مخدر السبايس

ضبطت شرطة أبوظبي طالباً جامعياً يقوم بتصنيع مخدر السبايس، مستغلا خبرته في مجال الكيمياء.

وذكر العميد دكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي إن المتهم استغل خبرته في مجال الكيمياء ليحترف تركيب المخدّر سعياً وراء الكسب غير المشروع .

من جانبه ناشد المقدم طاهر الظاهري رئيس قسم مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي كافة فئات الجمهور للتعاون مع شرطة أبوظبي لمكافحة آفة السموم من خلال سرعة الإبلاغ، كما دعا الظاهري افراد الأسرة لمساعدة أبنائهم في اختيار الرفقة الصالحة والابتعاد عن أصدقاء السوء واستغلال أوقات فراغهم فيما يفيد وينمي شخصيتهم وتجنيبهم الوقوع في آفة السموم.