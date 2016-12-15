أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطة أبوظبي تضبط طالباً يقوم بتصنيع مخدر السبايس

Google+ Print
شرطة أبوظبي تضبط طالباً يقوم بتصنيع مخدر السبايس شرطة أبوظبي تضبط طالباً يقوم بتصنيع مخدر السبايس

ضبطت شرطة أبوظبي طالباً جامعياً يقوم بتصنيع مخدر السبايس، مستغلا خبرته في مجال الكيمياء.

وذكر العميد دكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي إن المتهم استغل خبرته في مجال الكيمياء ليحترف تركيب المخدّر سعياً وراء الكسب غير المشروع .

من جانبه ناشد المقدم طاهر الظاهري رئيس قسم مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي كافة فئات الجمهور للتعاون مع شرطة أبوظبي لمكافحة آفة السموم من خلال سرعة الإبلاغ، كما دعا الظاهري افراد الأسرة لمساعدة أبنائهم في اختيار الرفقة الصالحة والابتعاد عن أصدقاء السوء واستغلال أوقات فراغهم فيما يفيد وينمي شخصيتهم وتجنيبهم الوقوع في آفة السموم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية