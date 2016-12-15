معتز عبد الفتاح: «حلقة وصل» على أون لايف أول يناير

كتبت-إنجي لطفي

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح الإعلامي أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج” مانشيت القرموطي ” على شاشة العاصمة 2، إن برنامجه الجديد على شاشة on live يحمل اسم “حلقة وصل” في موعده أول يناير.

وأضاف عبد الفتاح أن البرنامج لم يتأخر بسبب الوعكة الصحية وسيظهر للنور فى موعده المقرر له فى أول يناير المقبل وهو برنامج يحمل اسم “حلقة وصل” لمدة ساعة على الهواء مباشر.

وتابع أنه بخير بعد تعرضه لوعكة صحية، مضيفًا أنه للأسف اكتشف أن لدي مرض وراثي ارتفاع فى الكوليسترول، وظهرعلى أثناء قيامي بلعب الحديد وتوجهت بعدها إلى المستشفى واكتشفت المرض الأمر الذى تسبب فى عدم وصول الدم للشرايين أثناء التمرين الرياضية التى كنت أقوم بها.