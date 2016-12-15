العلماء يشددون على ضرورة تبريد طارئ لكوكبنا

لا يزال متوسط درجات حرارة الغلاف الجوي لكوكبنا يرتفع بسرعة هائلة. ولا يمكن إيقاف تلك العملية الخطيرة إلا عن طريق تخفيض الانبعاثات الناتجة عن الاحتباس الحراري.

أعلن ذلك العلماء في جامعة هارفارد الذين يقترحون استخدام هباء بغية تبريد الكوكب.

يذكر أن اتفاقية باريس عام 2015 تقضي بألا يرتفع متوسط درجة الحرارة بما يزيد عن 1.5 درجة مئوية. لكن الدراسات العلمية تدل على أن هذا المطلب يمكن تحقيقه عن طريق الإيقاف التام لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي هذا السياق اقترح العلماء استخدام هباء الكبريتات العاكسة لضوء الشمس، بينما هناك سلبية هامة لاستخدام الكبريتات تنحصر في ترقق طبقة الأزون الناجم عن استخدام هباء الكبريتات في الجو.

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن الهباء الأمثل يمكن أن تشكله جسيمات تتضمن الكلسيت الذي بوسعه تحييد الحموض المعلقة في الجو والتي تسبب ظهور ثقوب في طبقة الأزون.

من المعلوم أن مادة الكلسيت يمكن العثور عليها في القشرة الأرضية وفي الحجر الجيري (الكلسي).

ويُجري العلماء حاليا تجارب مختبرية للتأكد من أمان وفاعلية استخدام هباء الكلسيت.

هذا فيما أشار العلماء إلى أن استخدام الهباء لا يعد حلا نهائيا لمشكلة تغير المناخ حتى ولو ساعد في تباطؤ وتائر ارتفاع درجة الحرارة مؤقتا.