ضبط صاحب محل لحيازته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بعين شمس

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب محل بحوزته 874 قطعة غيار سيارات مقلدة بإحدى المحلات غير المرخصة فى عين شمس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث شرطة التموين بالقاهرة تفيد حيازة صاحب محل غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات بعين شمس بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات ذات منشأ أجنبى "تركى وصينى"، وليس لها مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر"

وداهم رجال المباحث المحل وضبط مالكه وبحوزته 874 قطعة غيار سيارات، تم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.