دراسة: مئات الطيارين في العالم مكتئبون وتراودهم فكرة الانتحار

كشفت دراسة جديدة أن آلاف الطيارين يعانون من الاكتئاب وتراودهم الأفكار الانتحارية وإيذاء النفس ولكنهم لا يخضعون للعلاج بسبب الخوف من الآثار السلبية على المهنة التي يمارسونها.

وقد قامت مجموعة من الأكاديميين بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة بمسح شمل عددا من الطيارين الذين لم تذكر أي معلومات عنهم بعد حادثة أندرياس لوبيتز، مساعد الطيار الذي أغلق قمرة القيادة على نفسه، ثم ما عتمت أن اصطدمت طائرته بطائرة أخرى في شهر مارس العام الماضي مما أسفر عن مقتل 149 شخصا.

ووجدت الدراسة أن 4.1% من الطيارين “فكروا حقا بقتل أنفسهم مرة واحدة على الأقل أو إيذاء أنفسهم خلال الأسبوعين الماضيين” وفقا لما نشرته مجلة “Environmental Health” هذا الأسبوع. ولئن كان هذا الرقم هو الوصف الدقيق لحجم المشكلة بشكل عام فإن ذلك يعني أن أكثر من 5700 من أصل 140 ألف طيار في جميع أنحاء العالم يراودهم الشعور ذاته.

وتأتي هذه الدراسة بعد أن صوت طاقم مضيفي الطيران على الخطوط الجوية البريطانية لصالح الإضراب، وبعد أن صرحت نقابة “Unite union” بأن الكثير من المضيفين ليسوا على استعداد للطيران بسبب “التوتر والاكتئاب”.

وقال الباحثون إن النتائج كانت “مفاجئة” حيث أن “مئات الطيارين الذين يمارسون عملهم في الوقت الحالي مصابون بالاكتئاب ولديهم أفكار انتحارية بسبب الآثار السلبية لمهنتهم”.

وكشفت النتائج أيضا أن 233 طيارا من أصل 1848 ممن خضعوا للدراسة واستجابوا لفحوصات حول صحتهم العقلية كانوا يعانون من “الاكتئاب الشديد” وتعادل نسبتهم 12.6%.

كما أفاد نحو 75 طيارا أي بنسبة 4.1% من مجمل الطيارين الخاضعين للدراسة أن “فكرة الانتحار أو إيذاء النفس كانت تراودهم” خلال الأسبوعين الماضيين اللذين سبقا نشر الدراسة، ومن بين هؤلاء نحو 49 طيارا كانوا يعملون طوال الشهر الماضي.