خبراء: 6 أطعمة تقليدية تشكل خطورة على صحة الإنسان

بعد أن أمضى أكثر من 20 سنة في العمل على قضايا التسمم الغذائي، لن يأكل الخبير بيل مارلر مجموعة محددة من الأطعمة بعد الآن.

يقول بيل مارلر إن التجارب والاختبارات أقنعته بوجود مجموعة من الأطعمة الخطرة على الصحة، ونشر مقالا على Bottom Line يوضح الأطعمة التي أخافته لأنها تشكل خطرا على الصحة، وهي:

1- المحار الخام

شهد مارلر من الأمراض المنقولة المرتبطة بالمحار في السنوات الخمس الماضية أكثر مما كان عليه الأمر في العقدين السابقين.

ويؤدي ارتفاع درجة حرارة المياه (نتيجة الارتفاع العالمي لدرجات الحرارة) إلى النمو الميكروبي الذي ينتقل عن طريق المحار إلى المستهلك.

2- الخضار والفواكه المغسولة سابقا

يقول مارلر إن الشعور بالراحة لطيف نوعا ما، ولكن انتقال الخضار والفواكه وتداولها عبر الأشخاص قد يزيد من فرص تلوثها، والأمر لا يستحق المخاطرة.

3- البذور أو البراعم التي تُؤكل نيئة

تنشر هذه البراعم أكثر من 30 نوعا من الجراثيم (في المقام الأول السالمونيلا وإي كولي ” E. coli”) في العقدين الماضيين. وقال مارلر إن السبب في تفشي الجراثيم هو عدم الاهتمام بمخاطر تلوث البرعم، فهذه المنتجات لا تُؤكل على الإطلاق.

4- اللحوم غير المطهية جيدا

وفقا للخبراء، تحتاج اللحوم للطهي بدرجات حرارة عالية من أجل قتل البكتيريا، لذا يجب عدم أكل شرائح اللحم غير المطهية بشكل جيد.

5- البيض النيء

ثمة احتمال كبير لأن يصاب المرء بالتسمم الغذائي من جراء البيض النيء، ولكنه في وقتنا الحالي أقل بكثير مما كان عليه قبل 20 عاما، وفقا لمارلر.

6- الحليب والعصير غير المبستر

يحب الأشخاص شرب الحليب والعصير الخام غير المبتسر، بحجة أن البسترة تستنفد القيمة الغذائية. ولكن يقول مارلر إن البسترة ليست خطرة على عكس المشروبات الخام التي تزيد من خطر التلوث بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات.