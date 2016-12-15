أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قطر تنشر ميزانية 2017 مع عجز متوقع قدره 28.3 مليار ريال

Google+ Print
قطر تنشر ميزانية 2017 مع عجز متوقع قدره 28.3 مليار ريال قطر تنشر ميزانية 2017 مع عجز متوقع قدره 28.3 مليار ريال

علي شريف العمادي

قالت وزارة المالية القطرية يوم الخميس إن قطر تتوقع تسجيل عجز قدره 28.3 مليار ريال (7.8 مليار دولار) في ميزانية 2017 في علامة على استمرار تداعيات هبوط النفط العالمية على اقتصادات الخليج.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير المالية علي شريف العمادي قوله إن الإيرادات من المتوقع أن تبلغ 170.1 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال.

وتتوقع الدولة الخليجية الغنية بالغاز عجزا أعلى كثيرا في 2016 يبلغ 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) سيكون أول عجز في الميزانية في 15 عاما.

وبحسب رويترز قال العمادي إن العجز في 2017 سيتم تغطيته من خلال إصدار سندات محلية ودولية.

وستشكل قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية نحو نصف إجمالي الإنفاق في الميزانية عند 87.1 مليار ريال وستتضمن بناء مشروعات مرتبطة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

واضطرت دول الخليج الغنية بالطاقة إلى كبح الإنفاق السخي التقليدي على الدعم وموظفي القطاع العام مع هبوط أسعار النفط بفعل تخمة في الإمدادات العالمية.

واتفقت دول منظمة أوبك ومنتجون مستقلون هذا الشهر على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار وتعزيز الإيرادات الحكومية في تحرك قد ينعش المالية العامة لدول مثل قطر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار