قطر تنشر ميزانية 2017 مع عجز متوقع قدره 28.3 مليار ريال

قالت وزارة المالية القطرية يوم الخميس إن قطر تتوقع تسجيل عجز قدره 28.3 مليار ريال (7.8 مليار دولار) في ميزانية 2017 في علامة على استمرار تداعيات هبوط أسعار النفط العالمية على اقتصادات الخليج.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير المالية علي شريف العمادي قوله إن الإيرادات من المتوقع أن تبلغ 170.1 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال.

وتتوقع الدولة الخليجية الغنية بالغاز عجزا أعلى كثيرا في 2016 يبلغ 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) سيكون أول عجز في الميزانية في 15 عاما.

وبحسب رويترز قال العمادي إن العجز في 2017 سيتم تغطيته من خلال إصدار سندات محلية ودولية.

وستشكل قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية نحو نصف إجمالي الإنفاق في الميزانية عند 87.1 مليار ريال وستتضمن بناء مشروعات مرتبطة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

واضطرت دول الخليج الغنية بالطاقة إلى كبح الإنفاق السخي التقليدي على الدعم وموظفي القطاع العام مع هبوط أسعار النفط بفعل تخمة في الإمدادات العالمية.

واتفقت دول منظمة أوبك ومنتجون مستقلون هذا الشهر على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار وتعزيز الإيرادات الحكومية في تحرك قد ينعش المالية العامة لدول مثل قطر.