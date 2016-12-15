أنجلينا جولي تطالب بإخضاع براد بيت لاختبار المخدرات والكحول

طلبت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي من المحكمة إلزام زوجها الممثل براد بيت بالخضوع لاختبار تعاطي المخدرات والكحول أربع مرات في الشهر إن كان يرغب برؤية أطفاله، بحسب صحيفة ديلي ميل.

ظهرت هذه المعلومات بعدما قدم بيت وثائق للمحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا بمقاطعة لوس أنجلوس، مطالباً بفرض السرية على كافة السجلات والإجراءات التي تخصّ قضية حضانة الأطفال، وذلك بعدما كشفت جولي ومحاميتها لورا ويزر تفاصيل عدة حول الأطفال والعلاج النفسي الذي يخضعون له.

براد بيت التقى بأولاده مرتين تحت إشراف معالج نفسي يراقب الزيارات، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على ابنه البالغ من العمر 15 عامًا في إحدى المناسبات على طائرة خاصة من أوروبا إلى لوس أنجلوس.