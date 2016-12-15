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الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في 11 شهرا بدعم من مكاسب البنوك

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الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في 11 شهرا بدعم من مكاسب البنوك الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في 11 شهرا بدعم من مكاسب البنوك

أرشيفية

أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الخميس عند أعلى مستوياتها في 11 شهرا مدعومة بمكاسب البنوك العالمية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة الأمريكية بينما عزز نشاط متزايد لاتفاقات الشركات أجواء التفاؤل مع اقتراب نهاية العام.

وبحسب رويترز أنهى مؤشر ستوكس 600 القياسي لأسهم الشركات الأوروبية الجلسة مرتفعا 0.86%  إلى 358.79% وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس من يناير كانون الثاني. ويبقى المؤشر منخفضا حوالي 2 بالمئة عن مستواه في بداية العام لكنه قد ينهي السنة على ارتفاع إذا شهد اتجاها صعوديا في نهاية العام.

وارتفع مؤشر القطاع المصرفي الاوروبي 2.5% ليغلق أيضا عند أعلى مستوى في 11 شهرا. وصعدت أسهم دويتشه بنك وبي إن بي باريبا وإتش إس بي سي وسانتاندر وكريدي سويس في نطاق بين 1.5 و5.3 بالمئة بعد الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي.

ولقي القطاع المصرفي دعما أيضا من أسهم البنوك الإيطالية التي قفزت 4.4% وتتجه لتسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

وقالت مصادر إن الإيطالية مستعدة لضخ 15 مليار يورو (15.58 مليار دولار) في بنك مونتي دي باتشي دي سيينا وبنوك أخرى متعثرة.

وخالف سهم شركة المرافق الفرنسية إي دي إف اتجاه السوق مع هبوطه 12.7 بالمئة – وهو ما يقضي على حوالي 2.5 مليار يورو من قيمتها السوقية – بعد تحذير من هبوط الأرباح في 2017. وهذا هو أكبر هبوط على الإطلاق في يوم واحد لسهم الشركة.

وانخفض مؤشر أسهم شركات التعدين 2.3% مع صعود الدولار في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل السلع الأولية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وتضررت أيضا أسهم شركات تعدين المعادن النفيسة مع هبوط أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشرة أشهر.

 

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