أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 15/12/2016.. عودة ليندمان

كتب محمد عراقى

شهد النادى الأهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة المصري الاثنين المقبل في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري العام.

جدو الأهلي يفاضل بين 5 أندية فى الانتقالات الشتوية.. تعرف عليها

يُفاضل محمد حمدى زكى "جدو الصغير" مهاجم فريق الكرة بالنادى الأهلى بين عدد من العروض المحلية التى تلقاها مؤخراً من أندية الشرقية وطنطا وبتروجت وسموحة والإسماعيلى.

الأهلي يشكل لجنة لاستحداث وظائف ويخاطب اتحاد الطائرة لتنظيم أمم أفريقيا

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى تشكيل لجنة مكونة من محمد عبد الوهاب وعماد وحيد عضوا المجلس واللواء شيرين شمس المدير التنفيذى وعماد حلمى المدير المالى ووائل سامى مدير شئون العاملين وطارق مسعود مدير إدارة المراجعة تكون مهمتها وضع أسس وضوابط لاستحداث بعض الوظائف الجديدة وتصعيد وترقية بعض الكوادر الوظيفية وفق أسس محددة.

حسام البدرى: سنواجه المصرى من أجل الفوز فقط

قال حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إن مباراة المصرى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجولة الـ16 لمسابقة الدورى مهمة للغاية، لأنها مثل أى مباراة يخوضها الفريق الأحمر بحثًا عن الفوز والاستمرار فى صدارة المسابقة من أجل إنهاء الدور الأول بشكل جيد.

سيد عبد الحفيظ: الأهلي جاهز لخوض القمة فى أى وقت ولا ننشغل بالتأجيل

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن الفريق الأحمر يضع كامل تركيزه فى مباراة المصرى المقرر لها الأحد المقبل فى الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى، موضحا أن الجهاز الفنى يولى المباراة اهتماما كبيرا من أجل الاستمرار فى صدارة المسابقة والسعى بقوة نحو الحفاظ على اللقب.

ليندمان يظهر فى الأهلي قبل استلام منصبه الجديد

وصل الهولندى مايكل ليندمان مخطط الأحمال السابق لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، إلى مقر القلعة الحمراء عصر اليوم لزيارة تدريبات الفريق.

سعد سمير يغيب عن المران الجماعي للأهلي بسبب الإجهاد

اكتفى سعد سمير، مدافع الأهلى، بالجرى حول الملعب للتخلص من آثار الإجهاد الذى اشتكى منه مؤخرًا دون المشاركة فى التدريبات الجماعية.