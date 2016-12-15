دراسة علمية تثبت شىء صادم للأمهات المضادات الحيوية تصيب الأطفال بالسكر من الدرجة الأولى

المضاد الحيوي، أصبح الأن أسهل شىء وصف مضاد حيوي للأطفال حتى أن اصيب الطفل بدور برد بسيط، فيستسهل الأمهات المضاد الحيوي والكارثة الكبرى الطبيب، ولكن أثبتت دراسة جديدة لباحثون فى نيويورك، قاموا بها بسبب انتشار استخدام المضادات الحيوية للأطفال وقد تم عمل الأبحاث على فئران صغيرة.

يبلغ عمر الفأر من ( 6 أشهر – 12 شهر)، وقد تم تقسيم الفئران لمجموعتين مجموعة تم إعطائها 3 جرعات فى مواعيد ثابتة من المضاد الحيوي، ومجموعة أخرى لم يتم إعطائها المضاد الحيوي، وكانت النتيجة صادمة جداً حيث المجموعة التى تناولت المضادات الحيوية، اصيبت بمرض السكر من الدرجة الأولى بشكل أكبر من المجموعة التى لم تتناول المضاد الحيوي.

وقد حدث للفئران أيضاً خلل فى فى الجراثيم المفيدة للمعدة والجهاز الهضمي، وأدى أيضاً لذلك لحدوث خلل فى المناعة أدى لإلتهاب الخلايا التى تفرز الأنسولين فى البنكرياس، لذلك هناك خطورة كبيرة من تناول الأطفال للمضادات الحيوية، والخطر الأكبر تكرار نفس نوع المضاد الحيوي للطفل فى فترات متقاربة.

لأن بذلك تقوم الأم بقتل البكتريا المفيدة للمعدة وتساعد فى قتل مناعة طفلها، ولذلك يتزايد دور البرد أكثر من مرة بسبب تناول المضادات الحيوية، وهنا قد نصح الباحث” مارتن بلايزر” الذى قام بهذا البحث العلمى الهام، قام بتقديم وصية للأمهات والأطباء وهى ” أعتقد أننا بحاجة لجعل الأطباء يتروون بإعطاء قبل وصف أي مضاد حيوي وعلى الأهل والأطباء أن يفهموا أن المضادات الحيوية ليست شيئاً يستخدمونه بحرية، فوراءه تكمن مخاطر صحية جسيمة للطفل ” .

شبكةعيونالإخبارية

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