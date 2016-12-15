الزراعة: مهلة 6 أشهر لمنتفعى الإصلاح لسداد الأقساط دون غرامات

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منح مهلة 6 أشهر لمنتفعى الإصلاح الزراعى وأملاك الدولة الخاصة لسداد كافة الأقساط المستحقة عليهم، نظير إعفائهم من توقيع غرامات التأخير المستحقة على هذه الأقساط، حيث تبدأ هذه المهلة من بداية يناير 2017 وحتى نهاية يونيو من نفس العام.

وأكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم، الخميس، أهمية هذا القرار فى تخفيف العبء عن كاهل منتفعى الإصلاح الزراعى وأملاك الدولة الخاصة، بحيث سيتم إعفاؤهم من توقيع غرامات التأخر المستحقة على هذه الأقساط.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة الحالية والقيادة السياسية فى مصر حريصة على التيسير على المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، لافتاً إلى أنه تم منح تسهيلات لإقامة مشروعات النفع العام، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها، والأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.