أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الزراعة: مهلة 6 أشهر لمنتفعى الإصلاح لسداد الأقساط دون غرامات

Google+ Print
الزراعة: مهلة 6 أشهر لمنتفعى الإصلاح لسداد الأقساط دون غرامات الزراعة: مهلة 6 أشهر لمنتفعى الإصلاح لسداد الأقساط دون غرامات

الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الأراضي

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منح مهلة 6 أشهر لمنتفعى الإصلاح الزراعى وأملاك الدولة الخاصة لسداد كافة الأقساط المستحقة عليهم، نظير إعفائهم من توقيع غرامات التأخير المستحقة على هذه الأقساط، حيث تبدأ هذه المهلة من بداية يناير 2017 وحتى نهاية يونيو من نفس العام.

وأكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم، الخميس، أهمية هذا القرار فى تخفيف العبء عن كاهل منتفعى الإصلاح الزراعى وأملاك الدولة الخاصة، بحيث سيتم إعفاؤهم من توقيع غرامات التأخر المستحقة على هذه الأقساط.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الحالية والقيادة السياسية فى حريصة على التيسير على المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، لافتاً إلى أنه تم منح تسهيلات لإقامة مشروعات النفع العام، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها، والأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة