إردوغان يبحث مع أوبامبا الوضع في العراق وسوريا

قال الرئيس التركي طيب إردوغان إنه ناقش الوضع في سوريا والعراق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال هاتفي يوم الخميس.

وتابع إردوغان إن الرئيس الأمريكي سأل عما يمكن أن يقدمه من مساعدة عندما أبلغه عن الصعاب التي تكتنف عمليات إجلاء السكان من شرق حلب.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس سلوفينيا في أنقرة إن 1150 مدنيا وجريحا غادروا حلب حتى الآن.

وقال الرئيس التركي “منذ وقت قليل أجرينا مكالمة هاتفية مطولة مع السيد أوباما. لم نبحث فقط الموقف في سوريا ولكن في العراق أيضا. بحثنا مشكلة الإجلاء الحالية…سألني أوباما كيف يمكن أن يساعد وشرحت له الوضع.”