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حمادة طلبة يترك معسكر «المصري» وحسام حسن يرد: «هات عرض وامشي»

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حمادة طلبة يترك معسكر «المصري» وحسام حسن يرد: «هات عرض وامشي» حمادة طلبة يترك معسكر «المصري» وحسام حسن يرد: «هات عرض وامشي»

نورهان فايد

ترك حمادة طلبة مدافع المصري البورسعيدي، معسكر الفريق الذى يقام على استاد برج العرب، اعتراضًا على عدم المشاركة أساسيًا خلال المبارايات السابقة مع الفريق، الأمر الذى يبعده عن المشاركة مع في بطولة أمم أفريقيا في الجابون.

وطلب "حمادة"، من حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي فسخ تعاقده بالتراضى، بعد شعوره بعدم الاحتياج لمجهوداته بصفة أساسية.

ورفض حسام حسن تدخل اللاعب في الأمور الفنية، وطالبه بالبحث عن عرض مناسب له وتقديمه إلى مجلس إدارة النادى تمهيدًا لرحيله في يناير.

يذكر أن المصري يستعد لمواجهة الأهلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري العام.

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