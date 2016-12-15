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رسميًا .. برشلونة يجدد تعاقده مع اللاعب لويس سواريز حتى 2021

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رسميًا .. برشلونة يجدد تعاقده مع اللاعب لويس سواريز حتى 2021 رسميًا .. برشلونة يجدد تعاقده مع اللاعب لويس سواريز حتى 2021

اللاعب لويس سواريز

أعلن نادى برشلونة الإسباني بشكل رسمي، تجديد تعاقده مع النجم الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم الفريق، لمدة 5 سنوات حتى عام 2021 المقبل.

وقال النادي فى بيان له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “رسميًا لويس سواريز فى برشلونة حتى 2021 بشرط جزائى 200 مليون يورو”.

ويعد سواريز واحدًا من أفضل المهاجمين فى العالم فى الوقت الحالى، وانضم للبارسا عام 2014 قادمًا من ليفربول، واستطاع تسجيل 97 هدفًا برفقة البلوجرانا خلال 116 مباراة.

كما حصد سواريز آخر بطولتين لليجا، وبطولتين للكأس، ولقب لدورى الأبطال، ومثله السوبر الأوروبى، ولقب لكأس العالم للأندية.

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