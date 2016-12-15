كوبر يحطم آمال لاعبى الجبهة اليسرى بالدورى المصرى

كتب سليمان النقر

جاء قرار الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى بإعلان أسماء المحترفين المصريين الذين انضموا لقائمة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، ليغلق الباب أمام لاعبى الجبهة اليسرى فى الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى فى البطولة القارية وتحرمهم من تمثيل بلادهم فى أمم الجابون.

اختيار كوبر للثنائى المحترف ومحمد عبد الشافى وكريم حافظ يحطم آمال الحالمين فى تمثيل المنتخب فى أمم أفريقيا بعدما كان هناك أكثر من لاعب مرشح لقيادة الجبهة اليسرى للفراعنة التى كانت تعانى من نقص فى الفترة الماضية بسبب إصابة عبد الشافى وتراجع أداء صبرى رحيل ووجود أزمة فى تلك الجبهة فى كل المراكز.

ومن أبرز اللاعبين الذين تحطمت آمال انضمامهم لصفوف المنتخب الوطنى محمد ناصف فى الزمالك ومحمود وحيد فى المقاصة وأيمن أشرف فى سموحة وبهاء مجدى فى الإسماعيلى والسيد سالم فى وادى دجلة وحسين السيد فى الأهلى وحمادة طلبة فى المصرى وعاصم صلاح فى طلائع الجيش وغيرهم من اللاعبين الذين يقدمون مستويات طيبة مع فرقهم بالدورى الممتاز.

وتعد الجبهة اليسرى هى الجبهة الوحيد فى صفوف المنتخب التى تم اختيار عناصرها من اللاعبين المحترفين وتم إغلاق الباب أمام لاعبى الدورى المصرى فى تلك الجبهة للاستعانة بهم فى أمم أفريقيا.