«البدري» يرفض رحيل «زكريا» و«جمعة» إلي السعودية

نورهان فايد

رفض حسام البدري المدير الفني للنادي لأهلي، نهائيًا، رحيل الثنائي مؤمن زكريا وصالح جمعة، لفريق الوحدة السعودي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، أكد أن المدير الفني رفض مناقشة هذا الملف علي الإطلاق، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل للثنائي في الفريق، خاصة مع مشاركة الأهلي في الدوري وخوض غمار البطولة الأفريقية وكأس مصر في ظل انحصار القائمة ورفض الاستبدال.

وتابع المصدر، أن البدري أبلغ مجلس الإدارة ولجنة الكرة، رفض رحيل الثنائي بأي شكل وبقائهم مع الفريق حتي نهاية الموسم، وبعد ذلك يمكن إعادة تقييم الأمور بشكل نهائي خاصة في ظل التدعيمات الجديدة التي سيشهدها الفريق.

شبكةعيونالإخبارية

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