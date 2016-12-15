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الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والمياه والطرق

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الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والمياه والطرق الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والمياه والطرق

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس عددًا من المشروعات القومية في مجالات الطرق والإسكان والمياه، وعلى رأسها محور روض الفرج – الضبعة، وهو أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، حيث يهدف إلى ربط محافظة القاهرة بمحافظة مطروح، ويساهم في تسهيل عبور الناقلات والمواطنين وخلق مناطق تنمية واستثمار وتقليل زمن الرحلات، وسيكون جزءاً من محور الزعفرانة – مطروح الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

كما افتتح الرئيس عن طريق الفيديو كونفرانس مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة سفاجا، ومشروع مياه الصرف الصحي بالقصاصين في الإسماعيلية، ومحطة تحلية المياه في مطروح، بالإضافة إلى عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقد قام كل من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتور جلال السعيد وزير النقل، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعرض ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية، حيث قدم وزير الإسكان شرحاً لأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم لجميع فئات المجتمع من خلال مشروعات الاسكان الاجتماعي والمتوسط في المحافظات المختلفة.

 

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