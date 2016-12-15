قائمة كوبر الأفريقية «»الونش ومرسي ومروان» أساسيين و«زكريا» احتياطيا

نورهان فايد

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على ضم 6 لاعبين من نادي الأهلي، و5 من نادي الزمالك، لقائمة الفراعنة المقرر مشاركتها في البطولة الأفريقية التي تستضيفها الجابون خلال الفترة من 14 يناير وحتى 5 فبراير المقبلين.

ووقع اختيار كوبر 6 لاعبين، هم شريف إكرامي في حراسة المرمى وسعد سمير وأحمد حجازي وأحمد فتحي عبد الله السعيد ومروان محسن، على أن يتم الاستعانة بمؤمن زكريا بديلاً في حالة إصابة أي لاعب من القائمة النهائية.

واختار كوبر 5 لاعبين من الزمالك هم أحمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى جبر ومحمود حمدي "الونش"، وطارق حمدي وباسم مرسي.

وينضم "الونش"، لمعسكر المنتخب الذي ينطلق مطلع يناير المقبل، لأول مرة بعد ظهوره بمستوى مميز، خلال مباريات الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

كما يعتبر اختيار "كوبر" للثنائي مروان محسن وباسم مرسي في خد الهجوم مفاجأة للكثير من المتابعين، وذلك على خلفية تذبذب مشاركة الثنائي من الأهلي والزمالك.

وعلى جانب آخر كان أبرز المستبعدين من قائمة كوبر الثنائي حسام غالي، قائد النادي الأهلي، وشيكابالا نجم وسط الزمالك.

نشر القائمة النهائية التى استقر عليها "كوبر"، والتي ضمت كل من، عصام الحضري "وادي دجلة"، وشريف إكرامي "الأهلي" وأحمد الشناوي "الزمالك"، لحراسة المرمي.

كما شملت القائمة، أحمد المحمدي "هال سيتي الانجليزي"، عمر جابر "بازل السويسري"، محمد عبد الشافي "أهلي جدة السعودي"، كريم حافظ "راسينج دو لون الفرنسي"، أحمد حجازي، وسعد سمير "الأهلي"، محمود حمدي "الونش"، وعلى جبر "الزمالك".

وفي خط الوط استقر "كوبر" على أحمد فتحي وعبد الله السعيد "الأهلي"، طارق حامد "الزمالك"، محمد النني "أرسنال الإنجليزي"، محمود عبد المنعم كهربا "اتحاد جدة السعودي"، محمد صلاح "روما الإيطالي"، عمرو وردة "بانيتوليكوس اليوناني"، رمضان صبحي "ستوك سيتي الانجليزي"، ومحمود تريزيجيه "رويال موسكرون البلجيكي".

ويقوم قائمة "كوبر" هجوميًا، أحمد حسن كوكا "سبورتنج براجا البرتغالي"، باسم مرسي "الزمالك"، ومروان محسن "الأهلي".

شبكةعيونالإخبارية

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