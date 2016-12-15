تعاطى الباراسيتامول مرتين أسبوعيًا يضر السمع بشكل دائم

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جيدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن النساء اللاتى يتناولن عقار الباراسيتامول أو الإيبوبروفين مرتين فى الأسبوع فقط يمكن أن ينخفض لديهن السمع بشكل دائم.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن تعاطى اثنين من المسكنات في الأسبوع لأكثر من ست سنوات، يرتبط مع فقدان السمع، لافتين إلى أنها تقطع إمدادات الدم إلى الأذن الداخلية وتعرضها للتلف.

ووجدت الدراسة التى شملت على أكثر من 55850 امرأة تتراوح أعمارهن بين 44 و 69 عاماً، وأفاد نصفهم تقريباً أنهن يعانين من مشكلة في السمع، وما لا يقل عن واحدة من كل 20 امرأة يعانين من الصمم الجزئي، والسبب يرجع إلى الاستخدام المفرط لمسكنات الألم.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور "غاري كورهان" من مستشفى بريجهام للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية، "فقدان السمع أمر شائع للغاية ويمكن أن يكون له تأثير عميق على نوعية الحياة".

وأظهرت الدراسة الأمريكية، أن هناك واحدة في كل 12 امرأة تأخذ الباراسيتامول لأكثر من يومين من كل أسبوع، ، وذلك عادة لعلاج الآلام الروتينية بسبب العمل أو الأعمال المنزلية.

وأكد الباحثون على أن الباراسيتامول يسبب استنزاف المواد المضادة للأكسدة داخل الأذن، مما يجعل القوقعة أكثر عرضة للضرر الناجم عن الضوضاء، كما أنه يسبب تلف الشعيرات الدقيقة داخل الأذن التي تساعدنا على السمع.