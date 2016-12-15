أحكام بالحبس من 5 سنوات للمؤبد على 23 متهما بقضية خلية "ولع" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية أحكاماً بالسجن على 23 متهمًا فى القضية رقم 4277 والمعروفة باسم خلية ( ولع).

وجاءت أحكام المحكمة فى جلستها التى عقدت اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لـ5 متهمين غيابيًا، فيما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على 13 متهمًا، وقضت بالسجن 5 سنوات لـ4 متهمين، والسجن عامين لمتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، اتهامات بالاعتداء على مؤسسات الدولة وممتلكات شرطية وحرق سيارات شرطة وتشكيل مجموعات نوعية من شأنها إشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام.

وكان المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية أحال 23 متهمًا للمحاكمة العسكرية فى أول العام الجارى، من إجمالى 89 متهمًا فى قضية الخلايا العنقودية.

وترجع أحداث القضية للفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2014 عندما وقعت أحداث شغب وعنف لحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة يمتلكها ضباط شرطة وهيئات قضائية.