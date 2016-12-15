شاهدي أناقة نجمات لم يتخطين ال 40 من العمر

الأناقة والجمال هما أمران أساسيان يرافقان السيدة في مختلف أوقاتها، فجميع السيدات يرغبن بالظهور في إطلالات أنيقة وجذابة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النجمات اللواتي عليهن دائماً اختيار إطلالات جميلة لينلن إعجاب جمهورهن.

ومن خلال جولتنا على أزياء نجمات عربيات لم تتخط أعمارهن ال 40، لاحظنا بأن الأناقة كانت عنوان إطلالاتهن في مختلف الأوقات، فقد تألقت بعض النجمات بفساتين مميزة في حفلاتهن مثل النجمة شيرين عبد الوهاب التي تألقت بفستان طويل خفيف مزين بالورود، بالإضافة إلى اختيارها لفستان قصير من دار دولتشي اند غابانا Dolce and gabbana، كما تختار الفنانة اللبنانية يارا إطلالات كلاسيكة فترتدي سراويل مع قمصان قطنية خفيفة، ونشاهد النجمة مايا دياب التي عودتنا على إطلالاتها الجريئة بفساتين متوسطة الطول أو قصيرة وعادة تكون بأكتاف مكشوفة، أما النجمة نانسي عجرم التي تعتمد البساطة في إطلالاتها نراها تركز على الفساتين الطويلة الكلاسيكية، بالإضافة إلى النجمة سيرين عبد النور التي تعتمد الإطلالات الكلاسيكية فتختار فساتين طويلة أو قصيرة مثل الذي ارتدته في آخر جلسة تصوير لها، وأخيراً النجمة ميريام فارس التي تألقت في حفلتها الأخيرة بفستان اختارته بأكتاف مكشوفة وباللون الأسود.

اختاري النجمة الأكثر أناقة بين النجمات اللواتي لم يتجاوزن ال 40 من العمر، وشاركينا رأيك.

تابعوا في العدد الجديد من مجلة "سيدتي" 1867 المتوجد حاليا ً في الأسواق ،تحقيق حول تخلي بعض الرجال عن وظيفة الأبوة ، والأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة .