فان كليف أند آربلز تطرح مجموعة بيرليه الجديدة

تكمِل فان كليف أند آربلزvan clef and Arpels مسيرتها الإبداعية مع مجموعة بيرليه لتقدّم ابتكارات جديدة تسلط الضوء على جماليتها الدائرية.

وتضم مجموعة بيرليه الجديدة ثلاثة خواتم "بتوين ذا فينغرز" between the fingers التي تزين اليد بفضل ثنائي الكابوشون فالأول من الحجر الكريم والثاني من الذهب المرصع بالألماس حيث تبرز هذه الثنائيات مع حافة من الكريات الذهبية التي تلتف حول كل كابشون في صفين أو ثلاثة صفوف، بينما تعرض القلادة المرصعة بالماس والأقراط الذهب بألوانه الثلاثة الأبيض والأصفر والوردي، كما يجتمع الذهب بلونيه الوردي والأصفر في تناغم دقيق مع ثلاث أساور بيرليه بيرلز أوف غولد، ويبرز الترصيع بالماس في سوار بيرليه سيغنتشر، بالإضافة إلى مجموعة بيرليه دايموندز التي تبرز في قطعها الانحناءات المرصعة بالماس ذات حواف من الكريات الذهبية.