بالصور: هدية محمد رمضان لروح أحمد راتب "جواب اعتقال"

قرر الفنان محمد رمضان إهداء أحدث أفلامه "جواب اعتقال" لتخليد ذكرى الفنان القدير أحمد راتب، الذي شارك ببطولة الفيلم ولم يمهله القدر ليشاهده، بعدما تأخر تصوير مشاهده الأخيرة، وتقرر تأجيل عرضه لموسم عيد الفطر 2017.

رمضان نشر صورة حديثة للفنان الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك وعلق عليها قائلاً: الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته، تشرفت بوجودك في فيلم جواب اعتقال.. الفيلم سوف يكون إهداء من فريق العمل للنجم الراحل أحمد راتب.

يذكر أن الفنان الراحل شارك بأربعة أعمال لم تعرض بعد، وبعضها في ورطة بسبب عدم اكتمال تصويرها ومنها الجزء الثاني من مسلسل " الجماعة" للمخرج شريف البنداري والكاتب الكبير وحيد حامد وكان آخر عمل قام بتصوير بعض مشاهده، كما كان يصور مسلسل مع النجم الكبير محمود حميدة بعنوان " الأب الروحي" للمخرج بيتر ميمي، وأخيراً العرض المسرحي" بلد السلطان" التي تعرض حالياً على مسرح البالون من بطولة الفنان القدير محمود الجندي.