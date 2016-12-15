لهذا السبب تأجل عرض "كليب" راشد الماجد وآمال ماهر

الرياض - عماد الحكمي

أعلنت الفنانة آمال ماهر تأجيل عرض "الفيديو كليب" الغنائي الذي يجمعها بالفنان راشد الماجد، ويحمل عنوان "لو كان معي"، من كلمات الشاعر "واحد"، وألحان عمرو مصطفى، بسبب الحادث الإرهابي الذي تعرضت له مصر مؤخراً، وقالت: "أعزِّي نفسي وبلدي في ضحايا الحادث الإرهابي، وبسبب ذلك سيتم تأخير عرض الكليب المقرر غداً تقديراً لدماء مصر الطاهرة".

ومن خلال هذا الكليب يعود راشد الماجد إلى تصوير الفيديوهات الغنائية بعد غياب "غير قصير"، إضافة إلى العودة إلى الغناء باللهجة المصرية. وقد سبق أن قدَّم أغاني مثل: "تحلف لي ليه" من كلمات عوض بدوي، وألحان وليد سعد، و"أشوف فيك يوم" من كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد. يشار إلى أنه تم تصوير "الكليب" في استوديوهات "بي برو" مع المخرج بسام الترك الذي فضَّل استخدام كاميرات سينمائية عالية الجودة.