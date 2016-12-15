لجنة المقاطعة ومناهضة التطبيع في الداخل الإسرائيلي توجه تحية إلى اليسا

بعد أن أعلنت الفنانة إليسا أنها ترفض زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والغناء فيها التزاماً منها بمعايير المقاطعة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل، قامت لجنة المقاطعة ومناهضة التطبيع في الداخل الإسرائيلي BDS48 بإصدار بيان وجهت من خلاله تحية إلى إليسا وأثنت على قرارها الرافض الغناء في الأراضي المحتلة، كما أعادت نشر تغريدتها على "توتير" التي قالت فيها إنها تحلم بزيارة بيت لحم والغناء فيها ولكن هذا الأمر غير ممكن اليوم، والتي توجهت من خلالها أيضاً إلى من أسمتهم أصحاب العقول المريضة الذين يدفعم غباءهم إلى توجيه التهم بمجرد التفكير في الذهاب إلى الأراضي الفلسطينة المحتلة.

بدورها أعادت اليسا نشر قرار لجنة المقاطعة ومناهضة التطبيع في الداخل الإسرائيلي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وكانت قد انتشرت قبل عدة أيام شائعة حول موافقة إليسا على إقامة حفلة لمناسبة عيد الميلاد في مدينة الناصرة، لكن إليسا ما لبثت أن نفتها بشدة.