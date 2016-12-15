عادل إمام يسابق الزمن لتصوير "عفاريت عدلي علام" ورسالة مزيفة لأحمد راتب

رفض الفنان الكبير عادل إمام تأجيل بدء تصوير مسلسله الجديد "عفاريت عدلي علام" لما بعد احتفالات بداية العام الجديد، كما اعتاد طوال السنوات الماضية، وكلف ابنه المخرج رامي إمام بإرسال رسالة لكل فريق العمل للتواجد يوم 24 ديسمبر الجاري لبدء التصوير، وطالب بالانتهاء من تصوير العمل بأسرع وقت ممكن، وهو ما فسره البعض على موقع "تويتر" بخوف الزعيم من الموت بعد رحيل كل رفاق رحلته.

عادل إمام الحريص على الاحتفال سنوياً ببداية العام الجديد مع أسرته وأحفاده، رفض الالتزام بموعد التصوير المقترح بعد الأسبوع الأول من يناير الجاري خاصة وأن بطلة العمل النجمة هالة صدقي من حقها الاحتفال بأعياد الميلاد، وطالب ببدء التصوير الأسبوع القادم وتجهيز جدول عمل يضمن الانتهاء من حلقات المسلسل بالكامل قبل بداية الشهر الفضيل بوقت كافي، وبالفعل تم إبلاغ النجوم غادة عادل ومي عمر ورشوان توفيق وكمال أبو رية بضرورة التواجد بحفل بداية التصوير.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بالأمس رسالة عزاء منسوبة للزعيم وموجهة للفقيد أحمد راتب قال فيها: وداعًا صديقي أحمد راتب، و"مساحة الحزن في حياتنا باتت أكثر اتساعًا من الفرح بعد وداع الأصدقاء، نور الشريف، محمود عبد العزيز، أحمد راتب، وقبلهم سعيد صالح، علماً بأن الرسالة مصدرها حساب الفيس بوك المزعوم لعادل أمام وسبق أن أنكر صلته به سابقاً، وبعدها تم تداول هاشتاق مسيء لعادل أمام باعتباره النجم الوحيد الباقي من بين نجوم الكوميديا الكبار ولكنه اختفى سريعاً من التريند المحلي لموقع التغريدات بمصر.