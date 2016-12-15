هل ارتبطت ليندسي لوهان برجل عربي؟

ذكر موقع " The New York Post " أن النجمة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan المتواجدة حالياً في دبي، تعيش قصة حب مع رجل أسمر اللون وطويل، يرجح أن يكون عربياً.

وأورد الموقع أن النجمة البالغة من العمر 30 عاماً كانت تمسك بيده طوال الوقت خلال سهرة مميزة في "Iris lounge"، كما أنها كانت ترقص معه، بحسب مصدر كان متواجد في نفس المكان.

وقد تصدر الخبر صفحات المجلات العالمية وعناوين الأخبار، حيث بدأ الجميع يسعى لمعرفة من هو الشاب الذي أسر قلب النجمة بعد العلاقة العاطفية الفاشلة التي مرت بها.

وكانت ليندسي لوهان قد انفصلت مؤخراً عن عن خطيبها الروسي آغور ترابسكوف Egor Tarabasov، بعد تسريب صور وفيديو يظهران تعرّضها للضرب على يده أثناء إجازتهما في جزيرة ميكونوس اليونانية.