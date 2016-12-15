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الإمارات تدعو لوضع حد لمعاناة المدنيين في حلب وتسهيل دخول المساعدات

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الإمارات تدعو لوضع حد لمعاناة المدنيين في حلب وتسهيل دخول المساعدات الإمارات تدعو لوضع حد لمعاناة المدنيين في حلب وتسهيل دخول المساعدات

أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها ومخاوفها ازاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة حلب بما في ذلك استهداف المدنيين وقصف المستشفيات والمرافق الحيوية في شرق المدينة من قبل النظام السوري والميليشيات الطائفية مما أدى الى تفاقم الأزمة الإنسانية.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم إلى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ العالقين في خضم العنف الذي يستهدفهم.

وذكرت أنها تتابع عن قرب مستجدات الأحداث في حلب والجهود الرامية للتصدي للمعاناة الإنسانية الناجمة ..مؤكدة دعم دولة الامارات لأي اتفاق يضمن سلامة سكان هذه الأحياء وخروجهم الآمن.

وأكدت دولة الإمارات ان المخرج للأزمة الطاحنة في سوريا وتداعياته الكارثية يكمن في التبني الصادق للحل السياسي والمستند إلى بيان جنيف 1 وقرار 2254 للخروج من هذه الأزمة وضرورة استئناف محادثات السلام في أسرع وقت ممكن ، كما أكدت قناعتها بان المسار العسكري لن ينهي الأزمة السورية وسيستمر في تعريض هذا البلد الشقيق الى المزيد من الدمار.

 

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