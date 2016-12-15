محافظ بورسعيد يبحث مع مسؤولي شركة بتروتريد توصيل الغاز لكافة أنحاء المحافظة

المراسل- جمال نوفل

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ياسر كفافي مساعد رئيس شركه بتروتريد لشئون مناطق الدلتا والقناة والاسكندرية، وحسن محمد البياع مدير عام تنفيذي مناطق القناة لبحث سبل التعاون والتوسع بمقرات جديدة للشركة لخدمة ابناء المحافظة وخطة توصيل الغاز الطبيعي.

و قد طالب المحافظ من مسؤولي الشركة بعمل خطة لتغطية الغاز الطبيعي لكافة انحاء المحافظة كذلك القيام بالمشاركة المجتمعية.

وقد هنأ مسؤولي الشركة محافظ بورسعيد بقرب حلول احتفالات المحافظة بأعياد 23 ديسمبر.

و قال محافظ بورسعيد ان توصيل الغاز لبقية النازل حتى يشعر المواطنون بالعدالة.