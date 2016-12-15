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مؤتمر علماء وخبراء مصر بالخارج يختتم أعماله بـ١١ توصية

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مؤتمر علماء وخبراء مصر بالخارج يختتم أعماله بـ١١ توصية مؤتمر علماء وخبراء مصر بالخارج يختتم أعماله بـ١١ توصية

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أعلن العالم حسين فهمي، الأصغر سنًا بين علماء وخبراء مصر بالخارج في ختام المؤتمر الوطني، توصيات المؤتمر وكانت أهمها إنشاء امتداد جديد لمستشفى مجدي يعقوب، وتشغيلها بالطاقة الشمسية، ودعم وكالة الفضاء المصرية، وإنشاء البرنامج الوطني للتعامل مع الكوارث، والبدء في تنفيذ مخطط التدرج في إنشاء المحطات الشمسية الحرارية واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه والزراعة، لتوفير من 25-40 % من المياه وتحليل البيانات في الأقمار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما وصى المؤتمر بإنشاء هيئة وطنية تابعة لوزارة التعليم العالي للاهتمام بتبني سياسات لرعاية أفكار الشباب المبتكرين وتسويق أفكارهم، والاهتمام بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في محور قناة السويس وإنشاء مركز للدعم اللوجيستي في محور قناة السويس وإنشاء مركز البنية التحتية للتنمية في محور قناة السويس وإنشاء مجموعة عمل لتطوير نظم العلومات داخل الدولة.

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