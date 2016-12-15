Fast and Furious 8 يتخطى الـ5 ملايين مشاهدة

بعد طول انتظار، نشرت شركة "Universal Pictures" الفيديو الترويجي الأوّل لفيلم "Fast and Furious 8" على اليوتيوب.

وقد استطاع الفيديو تسجيل رقم قياسي من حيث عدد المشاهدات خلال أيام، إذ تخطى الـ5 ملايين مشاهدة.

يشار إلى أنّه من المقرر عرض فيلم"Fast and Furious 8" في السينما خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.

ويعتبر الجزء الثامن هو الأوّل الذي يتم تصويره بشكل كامل بعد رحيل الممثل الشاب بول ووكرPaul Walker، في حادث سير عام 2013، حيث أنّه شارك في تصوير عدة مشاهد من الجزء السابع لنفس السلسة، واستكمل شقيقاه المشاهد المتبقية.

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