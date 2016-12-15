الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة بوجه عام وقوية فوق البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة مع تدنى مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة نهارا، مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، والبحر مضطرب الى شديد الاضطراب فى الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان نهارا يضطرب ليلا.

حركة الرياح ..جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25/35 كم/ساعة بوجه عام، وتكون شمالية غربية / 32 - 45 55/ كم/ساعة فوق البحر .

البحر مضطرب - شديد الاضطراب .. وارتفاع الموج 3 / 5 أقدام قرب الساحل و 8 - 10 / 11 أقدام في العمق.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 26 16 80 30 .

> دبي 27 18 70 25 .

> الشارقة 27 13 75 30.

> عجمان 27 17 75 30.

> أم القيوين 27 15 75 30 .

> رأس الخيمة 28 12 80 35 .

> الفجيرة 25 18 75 40.

> العين 27 15 70 25 .

> ليوا 26 12 75 25 .

> الرويس 25 15 80 30 .

> السلع 25 16 85 35.

> دلما 24 17 75 45 .

> طنب الصغرى 23 17 80 45 .

> طنب الكبرى 23 17 80 45 .

> أبوموسى 24 18 75 40.