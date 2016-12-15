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نتنياهو يعبر عن قلقه من تزايد النفوذ الإيراني بعد خروج المعارضة من حلب

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نتنياهو يعبر عن قلقه من تزايد النفوذ الإيراني بعد خروج المعارضة من حلب نتنياهو يعبر عن قلقه من تزايد النفوذ الإيراني بعد خروج المعارضة من حلب

بنيامين-نتنياهو

زاد سقوط حلب في قبضة قوات السورية التي تدعمها روسيا وإيران القلق في إسرائيل من تهديدات محتملة لحدودها وتغيير أوسع في خريطة المنطقة.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلق إسرائيل العميق من طهران التي قويت شوكتها ونفوذ الجماعات التابعة لها في سوريا بعد سحق مقاومة المعارضة المسلحة في حلب.

وفي اجتماع مع رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف في استانة سئل نتنياهو إن كان لديه رسالة يود أن يوجهها للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي سيزور كازاخستان الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة جيروزالم بوست عن نتنياهو قوله وهو ينظر إلى رئيس قازاخستان “لا تهددنا. لسنا أرنبا ولكننا نمر. إن هددتنا فإنك تعرض نفسك للخطر.”

وعندما سأله نزارباييف إن كان يعتقد حقا أن إيران تريد تدمير إسرائيل رد نتنياهو قائلا “نعم أعتقد”.

ومنحت الحرب السورية المستعرة منذ أكثر من خمسة أعوام إيران التي دعا زعيمها الأعلى إلى القضاء على إسرائيل المزيد من النفوذ في المنطقة.

 

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