وزير التعليم العالي يتعهد بتوصيل أبحاث طلاب الجامعات إلى حيز التطبيق

أبدى الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، استعداده لتوصيل الأبحاث والابتكارات البحثية لطلبة الجامعات المشاركون فى المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر فى الخارج “مصر تستطيع”، و المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبالغ عددهم أكثر من 57 طالبا وطالبة الى حيذ التطبيق والتفعيل، وربط المشروعات البحثية لطلاب السنوات النهائية من مختلف الجامعات ببعضهم البعض، بحيث يقوم طلاب كليات التجارة تخصص إدارة وتسويق بعمل مشاريع التخرج الخاصة بهم لتسويق ابتكارات زملائهم من الكليات التطبيقية.

وكان وزير التعليم العالي اجتمع بـ 57 من ممثلين عن طلاب الجامعات المصرية من مختلف التخصصات على هامش فعاليات المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر فى الخارج “مصر تستطيع” ، وأكد خلاله على ثقته البالغة فى قدرات الشباب المصري، وطالب الوزير من الشباب عقد اجتماع آخر معهم جميعًا بمكتبه فى الأسبوع التالي للمؤتمر لاستعراض ومناقشة أفكارهم وابتكاراتهم، مؤكدًا لهم أنه سيتحدث مع جميع رؤساء الجامعات لتوفير كل ما يمكن أن يساعد الطلبة على استكمال مشروعاتهم البحثية.