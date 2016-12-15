مجدي يعقوب: إنشاء مدينة علمية كبرى تقدم خدماتها بالمجان فى أسوان

مراسل ONA

كشف العالم المصري الكبير الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي عن تحضيرات يجريها مع مجموعة من العلماء المشاركين فى المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر بالخارج “مصر تستطيع” ، لانشاء مدينة علمية كبرى فى محافظة اسوان تقدم خدماتها البحثية والمجتمعية بالمجان لجميع فئات الشعب المصري.

وأوضح الدكتور مجدي يعقوب – ضيف شرف المؤتمر – أنه بدأ بالفعل التواصل مع مهندس معماري عالمي لوضع التصميمات الخاصة بالمدينة، لافتًا الى انه سيتم الاستعانة بخبرات جميع خبرات العلماء المصريين بالخارج فى هذا المشروع .

وقال الدكتور مجدي يعقوب خلال كلمته فى حفل ختام المؤتمر ان مصر تاخرت كثيرا لكنها الان امامها فرصة كبرى للحاق بما فاتها، مؤكدا ان مؤتمر مثل “مصر تستطيع” يمكن ان يبلور الافكار المطروحة فيه بشكل جدي، موجها الشكر لوزيرة الهجرة على التفكير فى هذا المؤتمر ومجهوداتها فى جمع العلماء.