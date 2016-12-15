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تكريم وكيل صحة الدقهلية.. وتسليم شهادات الممرضات الجدد

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تكريم وكيل صحة الدقهلية.. وتسليم شهادات الممرضات الجدد تكريم وكيل صحة الدقهلية.. وتسليم شهادات الممرضات الجدد

>الدقهلية ـ محمد حيزة:

استقبل الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، وفدا من نقابة التمريض بالدقهلية، وممثلين عن النقابة العامة للتمريض، برئاسة نقيب التمريض بالدقهلية، لتقديم الشكر لدعمه للتمريض، ومساندته لأفراد هيئة التمريض، على مستوى المستشفيات والوحدات الصحية، التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

 وتم تقديم درع النقابة لـ "مكى”، والذى أكد على حرصه الدائم على التواصل المستمر، مع هيئة التمريض على مستوى المحافظة، جامعة، وصحة، وتأمين صحى.

وسلم "مكى” الشهادات للمتدربات، فى مجال الرعاية المركزة، على أعضاء هيئة التمريض، واللاتى اجتزن فترة التدريب، وذلك تحفيزا لحسن الأداء، والتأكد من وصول أفضل خدمة طبية تمريضية للمرضى، بمحافظة الدقهلية.

 


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