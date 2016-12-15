"أمن أسوان" يضبط 63 طربة حشيش و25 كيلو بانجو وأسلحة

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم، الخميس، من توجيه ضربة جديدة لتجار المخدرات فى أسوان، بعد ضبط تشكيل عصابى مكون من 10 أشخاص عثر بحوزتهم 63 طربة حشيش و25 كيلو بانجو.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول معلومات للرائد محمود حامد، رئيس مباحث قسم ثان أسوان، عن قيام تشكيل عصابى مكون من 10 أشخاص من بينهم مسجلين خطر، بتخزين كميات من المخدرات بدائرة قسم ثان أسوان وترويجها على عملائهم بالمنطقة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية، تحت إشراف العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط المتهمين الذين عثر بحوزتهم على 63 طربة حشيش و25 كيلو من مخدر البانجو و6 قطع أسلحة نارية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.