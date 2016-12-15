المتهم بقتل شقيق زوجته بدمياط يمثّل الجريمة أمام النيابة

دمياط - عبده عبد البارى

انتقلت النيابة العامة بعد عصر اليوم، برفقة رجال الأمن والمتهم (أحمد السعدنى) 45 عامًا، صاحب صيدلية والمتهم بقتل "عادل الصواف" شقيق زوجته، تاجر موبليات، بدمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 12377 جنايات قسم ثان دمياط.

ومثّل المتهم الجريمة أمام وكيل نيابة بندر دمياط والعميد مجدى الموجى مأمور قسم ثان دمياط والرائد أحمد الدمرداش رئيس مباحث ثانى، واعترف المتهم بقتل المجنى عليه لوجود خلافات سابقة على الميراث، كما اعترف بأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وهى عبارة عن بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 مم، و38 طلقة من ذات العيار وطبنجة حلوان عيار 9 مم بدون أرقام، و24 طلقة من ذات العيار والخزينة الخاصة بها.