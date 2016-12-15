ضبط مسئول التنظيم بحى ثان طنطا بعد استخراج رخصتى بناء لقطعة أرض واحدة

الغربيه - إسلام الخياط

كشفت شرطة مرافق الغربية قيام الإدارة الهندسية بحى ثان طنطا استصدار رخصتى بناء على قطعة أرض واحدة، الأولى للمالك الحقيقى والثانية لمواطن ليس له علاقة بالأرض، وضبطت أوراق الرخصة الثانية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى شكوى من المواطن هشام دراز يتهم فيه الإدارة الهندسية بحى ثان بإصدار ترخيص بناء لمواطن آخر على قطعة أرض ملكه بنطاق الحى بشارع الجانبية.

وكشفت تحقيقات العميد مهند أبو ليمون مدير الإدارة والمقدم كمال عبد الرؤوف رئيس مباحث القسم أن المسئولين بالإدارة الهندسية أصدروا ترخيص ثان لنفس قطعة الأرض.

تم ضبط "ع.ف" مسئول التنظيم بالحى للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى البلاغ المقدم.