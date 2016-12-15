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بالصور.. منطقة جنوب سيناء للملاكمة تنظم بطولة بطور سيناء بمشاركة 14 لاعبا

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بالصور.. منطقة جنوب سيناء للملاكمة تنظم بطولة بطور سيناء بمشاركة 14 لاعبا بالصور.. منطقة جنوب سيناء للملاكمة تنظم بطولة بطور سيناء بمشاركة 14 لاعبا

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت منطقة جنوب سيناء للملاكمة ،اليوم ، بطولة في لعبة الملاكمة بين لاعين من مدرسة المجمع التعليمي بطور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء، واعضاء الفريق القومي للناشئين التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 14 لاعب من الفريقين.

 

ومن جانبة قال جلال سلام  المدير الفني لمنطقة جنوب سيناء للملاكمة، ان المنطقة اقامت اليوم الخميس ، مباريات للملاكمة بالتعاون مع مديرتي الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، مضيفا ان البطولة شارك فيها طلاب المجمع التعليمي بطور سيناء، و لاعبي المشروع القومي للناشئين، التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.

 

وأشار المدير الفني، ان فاعليات البطولة اقيمت علي ملاعب مدرسة المجمع التعليمي باجمالي عدد 7 مباريات، وبمشاركة 14 لاعب، مؤكدا ان الهدف من اقامة البطولة هو نشر اللعبة في المدارس و ضرورة ممارستها كنشاط رياضي في المدارس لتعليم الاولاد كيفية الدفاع عن النفس كلعبة قتاليه، واختزال و استنفاذ طاقات الاولاد و توجيه الافضل.

 

 حضر الفعاليات محمد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، و علي حسن مدير إدارة الطور التعليمية، ومحمد الكرداوي موجه العام للتربية رياضية بالمديرية، وسمير عوض مدير مدرسة المجمع التعليمي، و لفيف من اساتذه المدرسة وأحمد عبد المعز مدرس التربية رياضية بالمدرسة.

 

 


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