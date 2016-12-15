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العميد يستدعى "أونش" وإسلام صلاح لمعسكر برج العرب استعدادًا للأهلى

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العميد يستدعى "أونش" وإسلام صلاح لمعسكر برج العرب استعدادًا للأهلى العميد يستدعى "أونش" وإسلام صلاح لمعسكر برج العرب استعدادًا للأهلى

>كتب أحمد وجيه

استدعى حسام حسن، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، كلاً من إسلام صلاح مدافع الفريق، ومحمد ماجد "أونش" لاعب وسط مهاجم إلى معسكر الفريق ببرج العرب للدخول فى المعسكر المغلق للفريق البورسعيدى استعدادًا لمباراة النادى الأهلى فى الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز المقرر إقامتها على ملعب برج العرب يوم الأحد المقبل الموافق 18 من الشهر الجارى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

 

وفى سياق متصل غادر معسكر فريق النادى المصرى المدافع الدولى حمادة طلبة اعتراضًا منه على عدم إشراك حسام حسن له فى مباريات النادى المصرى فى الدورى الممتاز .

 

جدير بالذكر أن حسام حسن المدير الفنى قد استبعد "أونش" وإسلام صلاح قبل مباراة الاتحاد ثم عاد واستدعهما إلى معسكر الفريق استعدادًا لمباراة الأهلى .

 


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